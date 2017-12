Underkjølt regn skaper kaos på veier i nord

NTB Innenriks

– Man kan trygt si at vi har hatt en del utfordringer i kveld, sier trafikkoperatør Kristin Jullumstrø ved Vegtrafikksentralen region nord til NTB. Hun betegner situasjonen som kaotisk og forteller om snøskred, glatte veier og dårlig vær i alle de tre nordligste fylkene.

– Vi har stengte fjelloverganger i Finnmark. Ved Heggelia i Troms har det vært kaotisk siden i formiddag med flere vogntog og en buss i grøfta grunnet underkjølt regn. På riksvei 80 inn mot Bodø har det gått snøskred. Det har gått skred på steder vi ikke visste at det kunne gå skred, sier Jullumstrø.

Hun sier at mannskapene jobber på spreng, men at det blir like glatt igjen innen en halvtime etter at de har strødd.

– Må man ikke kjøre, oppfordrer vi folk til å revurdere det. Ellers må man beregne mye tid. Det kan bli både venting og uforutsette hendelser, sier trafikkoperatøren.

– Aldri opplevd maken

På E6 ved Elverumskrysset i Bardu er det også svært glatt.

– Jeg vil karakterisere slike værforhold som ekstremvær, sier operasjonsleder Roy-Tore Meyer i Troms politidistrikt til Nordlys. Han forteller at erfarne kollegaer melder inn at de aldri har opplevd maken.

Han forteller at det er så glatt i veibanen at folk knapt klarer å stå på beina når de går ut av bilene.

De vanskelige forholdene ser ikke ut til å gi seg med det første, ifølge trafikkoperatør Jullumstrø.

– Det blir nok ikke bedre på onsdag. Det blir trolig de samme vanskelige kjøreforholdene, forteller hun, og legger til:

– Det eneste vi kan håpe på, er at det blir bart på veiene.

Bedre forhold i sør

Tirsdag morgen ble veiene i Hedmark og Oppland beskrevet som såpeglatte.

I Hedmark meldte Hamar Arbeiderblad om flere minusgrader og regn som skapte vanskelige forhold.

– Det er et helt vanvittig føre; sprutende regn og åtte minus. Langs riksvei 25 står folk og skraper frontruter i nesten hver eneste busslomme. Det er såpeglatt, sa en kvinnelig bilist til avisa.

Også andre steder på Østlandet og på Sørlandet ble det meldt om glatte veistrekninger på grunn av underkjølt regn.

– Det er forholdsvis fint i kveld, sier trafikkoperatør John Flinning ved Vegtrafikksentralen region øst til NTB tirsdag kveld.

Han forteller at det fortsatt er glatte veier rundt omkring, og at det er mye mannskaper ute.

Onsdagen ser lovende ut for trafikantene i Sør-Norge.

– Vi har ikke fått noe spesielt varsel for i morgen, konstaterer Flinning.

