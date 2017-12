Katt reddet etter seks døgn i tretopp

NTB Innenriks

Tirsdag formiddag ble trefelling redningen for den 19 måneder gamle katten, skriver TV 2.

– De siste dagene har vært utrolig tøffe. Jeg får fortsatt svar når jeg kaller på Solvår, men det tar lenger og lenger tid før jeg får svar, sa katteeier Marlene Grønflaten til kanalen før kjæledyret ble reddet ned.

Hun hadde håpet på hjelp fra brannvesenet med å få katten ned fra treet, men fikk avslag da hun kontaktet dem. Brannvesenet mente at oppdraget var for risikabelt og viste til at treet var høyt og sto i en skråning.

– Vår HMS går foran alle oppdrag. Vi setter ikke sikkerhet i fare i noen oppdrag, sa Bernt B. Lein i Fosen brann- og redningstjeneste, til Fosna-Folket, som først omtalte saken.

Både katt og eier var lettet da katten fikk fast grunn under potene igjen. Solvår måtte gå seg en tur etter trefellingen.

– Jeg regner med at hun kommer på døra når hun har fått roet seg, skriver eieren i en tekstmelding til Adresseavisen.

