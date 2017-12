Tidligere fotballspiller tiltalt for grovt bedrageri og vold

NTB Innenriks

Den 28 år gamle mannen, som har lagt opp som fotballspiller, er tiltalt for flere lovbrudd når saken hans kommer opp i Oslo tingrett tirsdag og onsdag.

Et av tiltalepunktene gjelder grovt bedrageri etter at mannen i fjor blant annet skal ha forledet Telia AS til å opprette 46 telefonabonnenter for bedriften han eide, og samtidig utlevere 46 mobiltelefoner uten vederlag, totalt av en verdi på over 500.000 kroner. Han er også tiltalt for å prøve å selge flere av disse mobiltelefonene videre.

Et annet av tiltalepunktene går på vold mot en dørvakt og flere andre ordensvakter på et utested i Oslo etter at han nektet å forlate stedet. Han måtte da legges i håndjern av vaktene og ble ikke roligere når politiet kom. Ifølge tiltalen sparket han i celledøra på politibilen så kraftig at bilen ristet.

Mannen er også tiltalt for oppbevaring av narkotiske tabletter og kokain og for å ha kjørt uten gyldig førerkort ved flere anledninger.

