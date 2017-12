Rekkehus i full fyr i Vestfold – fare for gasseksplosjon

NTB Innenriks

– Brannvesenet melder tilbake fra stedet at takkonstruksjonen står i full fyr, opplyser Vestviken 110-sentral på Twitter i 17-tiden.

Rekkehuset som brenner ligger Ynglingeveien. Politiet i Vestfold opplyser at det er mistanke om at en person er brannskadd, men at skadeomfanget foreløpig er ukjent.

– Hele rekkehuset med alle seks leilighetene står i full fyr og taket har falt ned, forteller NRKs reporter på stedet.

Brannmannskaper fra tre stasjoner i Vestfold rykket ut til rekkehusbrannen, og de første mannskapene var framme på stedet i 16.30-tiden. Kort tid etter opplyste brannvesenet at leiligheten var overtent. Ifølge brannvesenet er det ti boenheter i rekkehuset.

– Det er fare for spredning til naboleiligheter. Det er også muligheter for propan-/acetyleneksplosjon på stedet. Vi ber folk/skuelystne holde en avstand på 300 meter, opplyser brannvesenet.

Nødetatene på stedet startet umiddelbart evakuering, opplyser politiet i Vestfold.

– Det skal ikke være farlig å oppholde seg innendørs i området, men vi ber publikum om å holde seg unna åstedet utendørs, opplyser politiet.

