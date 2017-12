Pensjonert avdelingssjef tiltalt for grovt underslag av forsvarsmateriell

NTB Innenriks

Til sammen 5.659 gjenstander er beslaglagt, skriver VG.

– Det er snakk om uniformer både til nasjonale og internasjonale operasjoner, sekker, undertøy, og annen bekledning, sier politiadvokat Bjørn Arne Tronier i Øst politidistrikt til avisen.

Mange av gjenstandene har blitt oppbevart hjemme hos mannen, mens andre var lagret på forskjellige steder på Forsvarets leir på Sessvollmoen.

Mannen skal i avhør ha forklart at det uansett var ting som skulle kastes. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvareren hans, advokat Jørgen Lægland.

Påtalemyndigheten valgte å tiltale ham for grovt underslag ettersom han har hatt tilgang på gjenstandene i kraft av sin stilling.

Beslaget er beregnet til en verdi på 600.000 kroner, men politiet mener det i realiteten kan være mer fordi en del av gjenstandene er regnet som utrangert materiell og derfor regnskapsført til null kroner.

Mannen er også tiltalt for to brudd på våpenloven. Det ene dreier seg om at han angivelig oppbevarte en slåsshanske i bilen sin, det andre at han skal ha hatt en pistol og to magasiner med skarpe skudd i en veske utenfor våpenskap.

Saken er berammet for Øvre Romerike tingrett 24. mai.

