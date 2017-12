Livløs person funnet i brennende rekkehusleilighet i Horten

NTB Innenriks

Tidligere opplyste politiet at én person var savnet. Det er ikke lenger eksplosjonsfare i rekkehuset, opplyser politiet.

– Vi har begynt med etterforskning og er i gang med avhør av vitner. På stedet drives det innsats og brannslukning, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen sier han ikke kjenner til om rekkehuset vil brenne helt ned, men at det er signalene fra folk på stedet. Det er uklart om flere personer er skadd.

– Røykdykkere foretok et grovsøk uten funn i bygget, men måtte trekke seg ut da brannen spredde seg så kraftig, sier brannsjef Per Olav Pettersen.

Taket falt ned

Rekkehuset som brenner ligger Ynglingeveien. Meldingene om brannen kom litt etter klokken 16 lørdag ettermiddag. I 17-tiden opplyste Vestviken 110-sentral at takkonstruksjonen sto i full fyr.

NRKs reporter forteller at taket har falt ned. Bilder fra stedet viser at store deler av rekkehuset står i full fyr. Brannvesenet opplyste at flammene hadde spredd seg opp til loftet.

Brannmannskaper fra tre stasjoner i Vestfold rykket ut til rekkehusbrannen, og de første mannskapene var framme på stedet i 16.30-tiden. Kort tid etter opplyste brannvesenet at leiligheten var overtent. Ifølge brannvesenet er det ti boenheter i rekkehuset.

Eksplosjonsfare

Brannvesenet meldte tidlig at de fryktet at gassflasker kunne eksplodere. I 18.30-tiden var faren for eksplosjon over. Folk i området ble bedt om å holde en avstand på 300 meter fra det brennende rekkehuset.

Nødetatene på stedet startet umiddelbart evakuering, opplyser politiet i Vestfold.

– Det skal ikke være farlig å oppholde seg innendørs i området, men vi ber publikum om å holde seg unna åstedet utendørs, opplyste operasjonsleder Roger Aaser.

