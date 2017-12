NTB Innenriks

– UP har hatt promillekontroll, og i den forbindelse har de stoppet en fører som fremsto som ruset. De bedrev øvelseskjøring, og også ledsager framsto som ruset. Begge er pågrepet og etterforskning iverksatt, opplyser politiet i Nordland.

I Narvik endte promillekontroll med tre reaksjoner, mens flere ble tatt for kjøring med så lav promille at den var under grensen på 0,2.

