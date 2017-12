19-åring frikjent for vold mot mann som tok henne på rumpa

NTB Innenriks

Kvinnen sto tiltalt for kroppsskade, og påtalemyndigheten mente at 75 dagers fengsel var passende straff for volden etter at en mann «la en hånd på hennes rumpe» natt til søndag 10. september. Men Aust-Agder tingrett var altså av en annen oppfatning, skriver Agderposten.

Kvinnen innrømmet i retten at hun var full og at hun ble sint, men nekter for å ha skallet til mannen. På grunn av beruselsen husket hun imidlertid ikke nøyaktig hvordan hun reagerte. Mannen nektet på sin side å forklare seg i rettssaken, muligens fordi kvinnen og hennes far hadde oppsøkt mannen noen dager etter det angivelige klapset på rumpa. Etter besøket har mannen forholdt seg taus.

Et sentralt vitne bekreftet imidlertid nedskallingen, og fortalte at blodet rant i strie strømmer. Retten mener bruddet som mannen hadde i nesebeinet, kan ha vært der fra før, og skriver i dommen at det ikke kan utelukkes at et tidligere brudd kan ha hatt betydning for hvor mye kraft som skulle til.

Frifinnelsen kommer for øvrig etter at Frp-nestleder Per Sandberg i VG 22. november oppfordret kvinner til å fike til menn som går over streken. Utspillet kom som en direkte reaksjon på Me too-kampanjen i kjølvannet av anklagene mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

– En god gammeldags ørefik er noe de aller fleste mannfolk forstår, uttalte Sandberg.

Påtalemyndigheten har nå 14 dager på å bestemme seg for om frifinnelsen skal ankes til lagmannsretten. Kvinnen sier hun er glad for at hun nå er frikjent og håper at det nå settes en strek for saken.

(©NTB)