Vil straffe drap på bror med tolv års fengsel

NTB Innenriks

Den tiltalte mannen har nektet straffskyld etter at den tre år eldre broren ble knivstukket og døde på kvelden 15. oktober i fjor, skriver Stavanger Aftenblad. Han har erkjent at den dødelige skaden ble påført av ham, men hevdet i retten at det må ha skjedd i selvforsvar. Av den grunn har han påberopt seg straffrihet med grunnlag i reglene om nødverge.

Da aktor, statsadvokat Tormod Haugnes, la ned påstand i saken fredag la han derimot ingen vekt på argumentet om nødverge. I sin sluttprosedyre la han ned påstand om tolv års fengsel for 51-åringen.

Den tre år eldre broren var på besøk hos den tiltalte den aktuelle kvelden. De hadde vært på en fest sammen og skal ha vært ganske beruset. Vel tilbake hos 51-åringen oppsto det en krangel mellom dem, og det skal ha foranlediget knivstikkingen.

Det var ingen vitner til det som skjedde mellom brødrene, men et par fant den knivstukne mannen utenfor huset i Hellvik. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

