Undersøkelse: Nær en av ti kvinner i reklamebransjen har opplevd seksuell trakassering

NTB Innenriks

Undersøkelsen er gjennomført av Kreativt Forum (KF), og viser at 2,6 prosent av mennene og 8,5 prosent av kvinnene som har svart, sier de er blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste seks månedene, skriver Kampanje.

Det er særlig kvinner i aldersgruppen 18 til 35 år som sier de er blitt utsatt for seksuell trakassering siste halvår. Her er andelen over 10 prosent. Snevrer man inn aldersgruppen til kvinner mellom 26 og 35 år er andelen 15 prosent. Tallene er altfor høye, mener daglig leder Benedicte Løvdal i KF.

– Ja, etter min mening er det et høyt tall. Kartleggingen avdekker at det forekommer for mye uønsket seksuell atferd både blant kvinner og menn, og det er et grunnlag for å gjøre noe med det. Det som er tydelig, er at det ikke har vært nok bevissthet rundt temaet i bransjen, sier hun.

Kreativt Forum er en forening for alle som arbeider med kreativ kommunikasjon. Foreningen fusjonerte i 2008 med Designbyråforeningen.

