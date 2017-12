Oslo Børs endte uken med røde tall

NTB Innenriks

De fem største selskapene notert på hovedindeksen gikk alle ned fredag. Verst gikk det utover Yara International, som falt med 1,4 prosent, tett fulgt av DNB med et fall på 1,2 prosent. Deretter falt Telenor med 0,9 prosent, Norsk Hydro med 0,6 og Statoil med 0,2 prosent.

Mest omsatt fredag var Marine Harvest, som også gikk opp med 0,9 prosent.

Blant de øvrige selskapene med god aktivitet i aksjen gikk IT-selskapet Asetek opp med 9,4 prosent og Aker Solutions opp med 2,6 prosent. Colden Ocean Group steg med 2,3 prosent.

Rederiet Stolt-Nielsen sank med 3,4 prosent og Sparebank 1 SR-Bank med 3,1 prosent.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa gikk også i rødt, bortsett fra FTSE 100 i London som steg med 0,3 prosent. DAX 30 i Frankfurt sto på stedet hvil, mens CAC 40 i Paris falt med 0,4 prosent.

Oljeprisen steg forsiktig fredag, og like etter børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,38 dollar fatet (opp 0,11 prosent), mens et fat amerikansk lettolje lå på 57,32 dollar (opp 0,28 prosent).

