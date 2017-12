Ny måling på 25-tallet for Arbeiderpartiet

NTB Innenriks

Jonas Gahr Støres parti går riktignok fram skarve 0,3 prosentpoeng, men ender opp med 25,9 prosents oppslutning på målingen som Sentio har laget for avisen. I stortingsvalget i september fikk partiet en oppslutning på 27,4 prosent.

Målingen viser at Høyre og Frp fortsatt har flertall sammen med Venstre og KrF, med 87 mandater totalt. De tre rødgrønne partiene får bare 79 mandater.

Best på målingen er det Frp som gjør det, med en framgang på solide 1,7 prosentpoeng til 14,9 prosent. Høyre faller på sin side like mye og detter ned på 26,5, men er likevel fortsatt et lite stykke foran erkerivalen.

For de øvrige partiene er tallene slik: Sp 10,6 (-0,3), SV 6,7 (-0,7), KrF 4,6 (+0,6), MDG 3,7 (+0,9), Venstre 3,5 (-0,4), Rødt 2,6 (-0,4) og andre partier og grupper 1,7 (uendret).

Feilmarginen i målingen ligger i intervallet 0,9 til 3,3 prosentpoeng.

