Nå kan det bli mulig å kombinere dagpenger med utdanning

Stortingsflertallet ber regjeringen «utrede adgang til i større grad å åpne opp for å ta utdanning, herunder utdanning som gir studiepoeng, mens man mottar dagpenger».

– Dette er en etappeseier for Tekna, som i lang tid har jobbet for at det skal bli lettere å kombinere dagpenger og videreutdanning. Mange arbeidsledige Tekna-medlemmer ønsker faglig påfyll for å kvalifisere seg til sin neste jobb, sier organisasjonens generalsekretær Ivar H. Kristensen til NTB.

Han viser til at dagens regelverk ikke gjør det så lett å videreutdanne seg uten at det blir trekk i dagpengene som utbetales av Nav. Fredagens vedtak skjedde på initiativ fra Ap, Sp og SV i forbindelse med behandlingen av budsjettinnstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen.

– Det er svært gledelig at vi fikk flertall for forslaget. Dette vil bety at arbeidsledige får muligheten til å tilegne seg mer kompetanse og stå på flere bein, og slik bli mer attraktive i arbeidsmarkedet, sier Arbeiderpartiets Arild Grande til E24.

– Nå er det viktig at regjeringen kommer i gang med arbeidet umiddelbart, slik at dette kan tre i kraft så fort som mulig. Flere har vært lenge uten jobb, sier Grande.

Hovedregelen i dag er at den som er under utdanning eller opplæring, ikke har rett til dagpenger. Bakgrunnen for dette er at den arbeidsledige ikke anses som en reell arbeidssøker så lenge vedkommende er under utdanning.

