Aktor vil ha ubetinget fengsel for trikkefører

En 60 år gammel mann døde av skadene han fikk i ulykken i nærheten av stoppestedet Thune i Drammensveien i Oslo i januar i fjor.

Aktor mener også at den kvinnelige trikkeføreren bør fratas førerkort for bil og betale 125.000 kroner i erstatning til de etterlatte, melder NRK.

Kvinnen ble frifunnet i tingretten, men påtalemakten anket saken ettersom aktor, statsadvokat Per Egil Volledal, mener at kvinnen kjørte trikken uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom.

60-åringen ble kastet flere meter fremover. Han ble påført store skader, blant annet hodeskader, som førte til at han døde på sykehus etter noen dager.

Oslo tingrett kom i februar i år fram til at det ikke var noe i bevisførselen som skulle tilsi at det skulle være mulig for tiltalte å oppdage fotgjengeren før hun faktisk gjorde. Både tiltalte og flere vitner forklarte i retten at mannen gikk raskt og uventet rett ut i trikketraseen og at han ikke så seg for.

Forsvareren til trikkeføreren krever på sin side full frifinnelse også i ankesaken, som ble avsluttet i Borgarting lagmannsrett fredag.

Dommen kommer ikke før over nyttår.

