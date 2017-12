Staten kutter bompengegjelden med 500 millioner kroner

NTB Innenriks

For å sette fart på regjeringens bompengereform, som skal redusere antallet selskaper fra dagens 60 til fem regionale selskaper, er det opprettet en tilskuddsordning for reduserte takster utenfor byene.

Regjeringen fikk høsten 2016 støtte fra stortingsflertallet for å bevilge et årlig tilskudd på 500 millioner kroner fra og med 2017. Tilskuddet innebærer at gjennomsnittstakstene reduseres dermed med minimum 10 prosent.

– Økte bevilgninger til vedtatte veiprosjekt samt en bompengereform for å redusere driftskostnader, bidrar til å redusere bompengebelastningen for bilistene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

(©NTB)