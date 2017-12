Snekker siktet for grov korrupsjon i Boligbygg-saken i Oslo

NTB Innenriks

– Jeg kan bekrefte at ytterligere en person ble pågrepet, siktet og løslatt i slutten av november. Grunnlaget er grov korrupsjon, sier statsadvokat Håvard Kampen til Dagens Næringsliv.

En innleid konsulent som hadde ansvaret for å kjøpe bygårder for hundrevis av millioner kroner på vegne av kommunen, er også siktet i saken. Siktelsen mot ham ble nylig utvidet fra grov utroskap til grov korrupsjon. Mannen ble pågrepet 16. november og løslatt etter to dager.

– Han registrerer at siktelsen er endret, men vi har ingen kommentarer til siktelsen utover det. Vi har ikke mottatt dokumenter som underbygger siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Trond Eirik Aansløkken.

Etterforskningen av det kommunale foretaket Boligbygg følger i kjølvannet av undersøkelser fra Dagens Næringsliv tidligere i høst som viste at Boligbygg har kjøpt eiendommer for 222 millioner kroner av såkalte konkursgjengangere.

Etterforskningen ble innledet etter at Boligbygg selv anmeldte saken til Økokrim.

