Politiet gjør helomvending – 18 bilister slipper bot

– Jeg har selv ringt rundt til de som ble bøtelagt og fortalt at de kan se bort ifra boten. Vi har fått tak i de aller fleste, bortsett fra to-tre personer. De som eventuelt har betalt allerede vil få tilbakebetalt pengene, sier politiførstebetjent Roger Lefdal ved Bergen vest politistasjon til Bergensavisen.

Han forklarer at mannskapene som gjennomførte kontrollen gikk ut ifra at alle bilister skal være skodd med vinterdekk etter en gitt dato.

– Dette er ikke riktig, slår han fast.

Han understreker imidlertid at politiet mener det var svært glatt føre i perioder denne dagen.

Men selv om det skulle være glatt, kan ikke politiet skrive ut bøter på stedet – såkalt forenklet forelegg. Trafikkjurist Jens Christian Riege bekrefter at politiet må gå til anmeldelse før de kan gi bøter for bruk av sommerdekk.

– Det er adgang til å bøtelegge. Men da må polititjenestemannen levere en anmeldelse på dette. Saken må innom politikammerset og en jurist må se på det, sier han.

Riege forteller at tankegangen bak lovverket er at det skal være høyere terskel for å gi bot i de sakene som er mer krevende skjønnsmessig.

– Det er flott at de tør å innrømme feil. Det synes jeg det står respekt av. Det er ikke ofte statlige organer gjør sånt, sier Roger Johnsen, en av dem som ble bøtelagt, til BA. Han mener at det overhodet ikke var glatt på den aktuelle strekningen den dagen.

