NTB Innenriks

– De fire partiene på borgerlig side er enige om at det er denne løsningen vi nå lander på, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til NTB.

– Det har vært diskusjoner knyttet til om Kristelig Folkeparti skulle få riksrevisoren. Men nå endte vi opp med å gå for fire nye år for Foss. Han har tross alt bare sittet i fire år, og det er vanlig at en riksrevisor sitter lenger, sier Helleland.