Katt ble vasket på ullprogram – overlevde

Det var da far i huset skulle sette i gang en vanlig klesvask at uhellet skjedde. Mens de siste skitne sokkene ble hentet i et annet rom, smatt katten Zero inn i vaskemaskinen. Familiefaren kom tilbake til vaskerommet, la de skitne sokkene inn i maskinen, lukket døren og satte i gang vaskemaskinen, melder NRK.

Det ble oppstyr i huset på Røa i Oslo da vasken var ferdig og katten ble oppdaget i vaskemaskinen.

– Zero var klissvåt. Han så helt innskrumpet ut og var mye tynnere enn vanlig. Han var veldig svimmel og begynte å kaste opp, sier Joakim, husets 14-åring.

Lille Zero ble umiddelbart kjørt til Veterinærhøgskolen som behandlet katten i to dager med intravenøs næring, oksygen, smertestillende og varme. Ifølge veterinæren hadde katten en veldig lav kroppstemperatur da den ankom.

– Katten var veldig slapp og kald. I tillegg var han veldig fortumlet og forslått, sier førsteamanuensis Vibeke Rootwelt.

Hun sier at hun i løpet av sine over 25 år som veterinær aldri har opplevd noe lignende.

Etter to dager kunne Zero komme tilbake til familien sin og skal nå være en glad og fornøyd katt.

– Nå lukter han såpe. Katter liker jo ikke vann til vanlig. Jeg tror ikke at Zero blir noe mer glad i vann etter dette, sier Joakim, som ber alle katteeiere om å ta en ekstra titt i vaskemaskinen neste gang de skal vaske klær.

