Karrisjokk for kronprinsesse Mette-Marit

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøkte torsdag den sosiale entreprenøren Kompass & Co på Frydenberg skole. Der deltok de på en workshop sammen med ungdommer fra skolen.

Temaet var å finne ut hva man kan lage av overskuddsmat som for eksempel verpehøner og appelsinskall for å redusere matsvinn og samtidig sysselsette personer i alderen 15–25 år.

Sterk karripasta

En ivrig kronprinsesse tok en smakebit av den ferske grønne karripastaen og fant raskt ut at den kanskje var en anelse sterkere enn hun hadde regnet med.

– Ååh, den var veldig sterk! utbrøt kronprinsessen etter å ha tatt en bit, og hun måtte til slutt spytte ut smakebiten.

– Det smakte veldig godt, men den var veldig sterk. Jeg hadde nok ikke helt skjønt hva jeg spiste, sa hun etter at smaksløkene hadde fått roet seg igjen.

– Den skulle nok opp i gryta og ikke spises med en gang, slo hun fast.

Kronprinsparet er sterkt engasjert i temaet sosialt entreprenørskap. Kompass & Co, som tidligere i år startet et eget cateringselskap som baserer seg på overskuddsmat samtidig som de gir ungdommer en jobbmulighet, er et prosjekt som treffer kronprinsparet rett i hjertet.

Verpehøns og appelsinskall

– Jeg blir alltid glad for å se prosjekter som er et reelt tilbud til ungdom som ikke finner seg helt til rette. I tillegg tar de fatt i et så stort internasjonalt problem som matsvinn er, understreket kronprinsessen.

Mange av produktene til cateringselskapet Kompassmat inneholder over 50 prosent overskuddsmat. På workshopen sammen med ungdommene ble verpehønsene og appelsinskallet brukt til å lage både pølser og asiatisk gryte, samt at det ble servert flatbrød laget av 20 prosent kaffegrut.

Et av FNs bærekraftmål er å redusere matsvinnet fra hver enkelt av oss med 50 prosent innen 2030.

