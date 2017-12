Flere av tungvekterne tynget Oslo Børs

NTB Innenriks

De to mest omsatte aksjene torsdag var lakseoppdrettsselskapet Marine Harvest og oljegiganten Statoil som falt henholdsvis 3,71 og 1,22 prosent. Også sjømatselskapene Greig Seafood (-9,17 prosent), Lerøy Seafood Group (-5,41), Bakkafrost (-5,11) og Salmar (-3,69) hadde en svært tung dag.

Blant selskapene med positivt fortegn var blant annet DNB, Yara og Telenor som steg henholdsvis 0,26, 1,04 og 1,33 prosent.

Den store taperen på Oslo Børs torsdag var kanskje ikke helt uventet Norske Skogindustrier ASA, morselskapet til Norske Skog AS som eier industrikonsernets sju papirfabrikker. Onsdag kveld meldte selskapet at en prosess for å få solgt fabrikkene er iverksatt. Aksjen falt 25 prosent torsdag og ble handlet for skarve 21 øre da børsen stengte.

På de toneangivende børsene i Europa var det også tungt torsdag med nedgang både på CAC 40-indeksen i Paris (-0,29 prosent) og FTSE 100 i London (-0,25 prosent). DAX 30-indeksen i Frankfurt steg imidlertid med 0,12 prosent.

Torsdagens børsfall i Oslo sammenfalt med en oljepris som falt utover onsdagskvelden, og som utover torsdagen nærmet seg 62 dollar for et fat nordsjøolje, før prisen spratt opp til drøye 63 dollar sent på ettermiddagen. Prisen på amerikansk lettolje steg også, og den ble i 17-tiden omsatt for snaue 57 dollar fatet.

