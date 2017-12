Elev siktet for trusler om skoleskyting – hadde våpen hjemme

NTB Innenriks

Rektor Bente Renate Gudesen Svenning sier til Trønder-Avisa at eleven havnet i en «alvorlig konflikt» som endte med knuffing og vold onsdag, og at han i ettertid framsatte trusler.

– Jeg tok kontakt med politiet, sier hun.

Eleven ble pågrepet hjemme hos seg selv natt til torsdag.

Ifølge etterforskningsleder Leif Gundersen i Trøndelag politidistrikt er eleven en ung norsk mann som er over 18 år.

Våpen hjemme

Eleven ble løslatt torsdag.

– Han hadde ingen våpen registrert på seg selv, men hadde våpen tilgjengelig hjemme, sier etterforskningslederen.

Foreldre, lærere og elever på skolen er blitt varslet om hendelsen.

– Han nekter for at han har framsatt trusler. Vi har sjekket med vitner og avhørt lærere og elever på skolen. Når vi oppsummerer, er det ingen som har hørt direkte at han har kommet med trusler. De har bare hørt det fra andre, sier Gundersen til Adresseavisen.

– Må tas på alvor

Ifølge meldingene til rektoren skulle skoleskytingen skje torsdag. Dermed hadde ikke rektoren noe annet valg enn å kontakte politiet.

– Hun kan ikke feie det under teppet, men må ta det på alvor. Det må også vi gjøre, sier Gundersen.

Politiet avhørte torsdag ti-tolv elever. Alle hadde bare hørt om trusselen om skoleskyting via andre, og politiet har ikke funnet håndfaste bevis i sosiale medier.

Politiet står nå igjen med en voldsepisode som trolig ender med en reaksjon, mens trusselsaken etterforskes videre.

