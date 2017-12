Bilbransjens dieseljuks ga hopp i utslippene

NTB Innenriks

– Høsten 2015 ble det avdekket at nyere dieselbiler hadde høyere utslipp av nitrogenoksider (NOX) under virkelig kjøring enn det som til da var målt i laboratorietester. Også faktorene SSB har brukt for utslipp av NOX har på grunn av dette vært for lave i forhold til virkelige utslipp, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I årets statistikk har SSB oppjustert utslippsverdiene til riktig nivå, noe som gir tydelige utslag.

– Som følge av de oppdaterte utslippsfaktorene er utslippene av NOX fra dieseldrevne personbiler oppjustert med nesten 30 prosent i 2015 i forhold til fjorårets beregninger. I 2013 og 2014 er de tilsvarende utslippene rundt 25 prosent høyere enn i tidligere beregnet, og videre avtar effekten av endrede utslippsfaktorer gradvis bakover i tid, opplyser det statlige statistikkbyrået.

Det hos biler fra Volkswagen at utslippsjukset først ble oppdaget, og høsten 2015 innrømmet selskapet at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.

Daimler, som blant annet produserer Mercedes, er mistenkt for å ha jukset med utslippstallene for over 1 million dieselbiler, mens BMW er anklaget for å ha hatt et hemmelig samarbeid med VW og Daimler om blant annet utslipp fra dieselbiler.

(©NTB)