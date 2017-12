Aktor ber om 21 års forvaring i fengselsdrapssak

NTB Innenriks

Mannen har erklært seg skyldig i drapet som skjedde 25. februar.

– Da han kom til Oslo fengsel, begynte han å jakte på pedofile. Påtalemyndigheten er av den oppfatning at vi står overfor et overlagt drap, sa statsadvokat Mari Gjersøe i retten torsdag, ifølge Aftenposten.

Gjersøe mener at den tiltalte planla drapet, som ble utført med kniv, i to-tre uker. Han har tidligere hevdet at han i over 20 år har planlagt å drepe pedofile.

56-åringen satt på drapstidspunktet i fengsel for drapet på en vaktmester på Oppsal i Oslo i 2014. I Borgarting lagmannsrett ble han dømt til 17 og et halvt års fengsel for dette drapet.

