VG: Regjeringsforhandlingene starter 2. januar 

Avisen har sentrale kilder som hevder at det ligger an til at forhandlingene starter 2. januar og at målet er å være ferdig i uke 3. Men kildene til VG tar store forbehold om at tidsplanen holder, og at partiene klarer å finne og klarere statsråder og statssekretærer innen denne datoen.

Det har allerede vært spekulasjoner om hvor mange og hvilke departementer Venstre kan komme til å få. Venstre-kilder sier til VG at det kan bli endringer i departementsstrukturen. Partiet håper på fire statsråder, én mer enn sist gang partiet satt i regjering fra 2001 til 2005.

Venstres beslutning om å forhandle om regjeringssamarbeid ble tatt av et flertall i landsstyret i helgen, men en tredel, blant annet tidligere leder Odd Einar Dørum og nestleder Terje Breivik, stemte mot.

