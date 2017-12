To skadd da gravemaskin skulle snu kumlokk på Ørland

NTB Innenriks

Politiet meldte først at begge arbeiderne ble truffet av en gravemaskinskuffe, men det stemmer ikke, opplyser Julie Brodtkorb til Adresseavisen. Hun er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, der bedriften på Fosen er medlem.

– Vi har hatt noen ulykker i det siste hvor gravemaskinskuffer har løsnet, men det er ikke tilfelle her. Det var en gravemaskin som skulle snu et kumlokk. Kumlokket gikk feil vei, og de to ble skadd. Det burde ikke skjedd, og vi skal nå ettergå hendelsen, sier Brodtkorb.

Arbeidsulykken skjedde på Opphaug like etter klokken 14 onsdag. Brodtkorb sier den ene mannen fikk en blødende finger, mens den andre ble skadd hoften.

