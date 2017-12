Skjerpet straff i lagmannsretten for drap på Tøyen

NTB Innenriks

I Oslo tingrett i september ble mannen dømt til 14 års forvaring med en minstetid på ni år og fire måneder for drapet på kvinnen.

Den domfelte, som erkjente straffskyld for drapet, sa i retten at han ikke husket noe fra drapskvelden. Han anket saken inn for lagmannsretten når det gjaldt bevisvurderingen under skyldspørsmålet for trusler, samt straffutmålingen.

Lagmannsretten avviste å behandle det første punktet, men har i sin straffutmåling skjerpet straffen til 15 års forvaring med ti års minstetid.

Over 60 bruddskader

Kvinnen ble funnet død i en branntrapp i en boligblokk på Tøyen i mai i fjor. Obduksjonen viste at hun var blitt påført minst 60 brudd-, knusings- og stikkskader utført med slag, spark, flaske og kniv.

Lagmannsretten legger til grunn at volden pågikk over en viss tid. Mannen kastet både sine egne klær og offerets klær og vasket leiligheten grundig før han dro fra åstedet. Offeret ble deretter slept ut av leiligheten og etterlatt i et branntrapperom.

Rettsmedisinere mente at kvinnen etter alt sannsynlighet mistet bevisstheten før hun døde.

Første dom i 1967

Den domfelte fikk sin første dom i 1967, da han var 15 år gammel. I perioden 1969 til 2009 er han domfelt i alt ni ganger for hovedsakelig vold og promillekjøring, men også drapsforsøk med kniv. Noen timer etter at han ble pågrepet viste blodprøvene en promille på 2.25.

Lagmannsretten skriver i sin enstemmige dom at de er «overbevist om at det er en klar fare for at tiltalte, når han er ferdig med en eventuell soning av 15 års fengsel, vil begå nye, alvorlige voldshandlinger. Forvaring er derfor nødvendig for å ivareta samfunnsvernet.»

