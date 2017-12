NTB Innenriks

Ved 21-tiden tirsdag kveld ble strekningen stengt på grunn av en feil i sporet.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid dette vil ta, opplyste Bane Nor.

Like etter midnatt kunne Bane Nor informere at trafikken går som normalt igjen.

(©NTB)