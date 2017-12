Ikke flertall for å felle Slettås-flokken

NTB Innenriks

I voteringen ble det klart at bare elleve representanter stemte for forslaget, mens 91 stemte mot, bekrefter Sp.

– Det er fortvilende for dem som over år har måtte leve med denne nærgående ulveflokken. Dette er den flokken som uroer lokalbefolkningen mest, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Jeg synes de andre partiene også burde ta folks hverdagsliv på alvor. Det gjør de ikke med vedtaket i dag, legger han til.

I forslaget het det «Stortinget ber regjeringen om å gi fellingstillatelse for Slettås-flokken i tråd med den lokale rovviltnemndas ønske».

Partiet varslet allerede sist uke at det ville ta opp kampen for å få skutt ulvene i Slettås-flokken. Begrunnelsen for forslaget er at flokken ifølge Sp gjør stor skade, truer de lokale næringene og oppfører seg aggressivt.

Flokken har endret atferd og har ved flere anledninger beveget seg tett på bebyggelse, ifølge Senterpartiet.

Departementet ga nylig fellingstillatelse på 42 ulver, 16 av dem innenfor ulvesonen. Men miljøminister Vidar Helgesen (H) har foreløpig fredet Slettås-flokken.

(©NTB)