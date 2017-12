Hareide hardt ut mot Høyre og Frp om pleiepenger

NTB Innenriks

Høyres Heidi Nordby Lunde får krass kritikk og klar beskjed fra Hareide i et innlegg KrF-lederen la ut på sin Facebook-side onsdag formiddag.

«Her tar Nordby Lunde grundig feil» skriver Hareide under henvisning til at Nordby Lunde, som nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, har slått fast at en opphevelse av femårsbegrensningen «aldri kommer til å bli vedtatt».

– Jeg er så tydelig, fordi KrF ikke vil skape usikkerhet og utrygghet for de familiene som står i en sårbar og vanskelig situasjon med syke og pleietrengende barn, sier Hareide.

Utvidelser

Pleiepenger er en ordning som gjør det mulig for foreldre å være hjemme for å pleie barn med behov for kontinuerlig tilsyn.

Regjeringen ønsker at utbetalingene stanses etter fem år, men mandag bestemte Stortinget at femårsgrensen skal bort. Det ble flertall for KrFs forslag om at regjeringen må legge fram en sak i løpet av 2018.

I budsjettforliket stanset KrF et forslag fra regjeringen om å kutte pleiepengene fra 100 prosent til 66 prosent av lønn etter ett år. KrF fikk også forhandlet inn at aldersbegrensningen på 18 år ikke skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

– Støtende uttalelse

Hareide går også i rette med Nordby Lunde for å komme med uttalelser fra talerstolen i Stortinget som «kunne virke støtende på familiene som har barn med ekstra pleiebehov».

– Det gjør ikke saken bedre, bemerker Hareide.

NTB får opplyst hos KrF at uttalelsen Hareide sikter til er: «Dette er en ekstrem situasjon og det er av og til, som jeg i hvert fall vet med meg selv, at under ekstreme situasjoner så tar jeg andre valg enn det jeg ville gjort dersom jeg hadde muligheten til å tenke over det i en annen sammenheng».

Forskning viser

Nordby Lunde tar ikke tungt at KrF-lederen mener hun kan ha støtet noen:

– Han reagerer på noe jeg har sagt fra Stortingets talerstol, og det må han få lov til, skriver hun i en SMS til NTB.

Til utsagnet fra Hareide om at hun tar feil – mener Nordby Lunde at hun har tallene på sin side:

– Forskning støtter det jeg sier, skriver hun.

Krangel om tall

Under debatten i stortingssalen var regjeringspartienes representanter svært bekymret for at det ligger en kjemperegning i andre enden av utvidelsen.

Saksordfører Alte Simonsen (Frp) viste til Kaaseutvalgets utredning fra 2011 og konkluderte med at endringene kan koste inntil ni milliarder kroner. Det fikk SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til å reagere:

– Tallet er helt hinsides, sier hun til NTB.

Kaski mener at den nevnte utredningen tar for seg noe helt annet, og at et mer realistisk anslag, basert på opplysninger SV har fått fra Finansdepartementet, er rundt 150 millioner kroner.

