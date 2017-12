De Grønne tar ikke bølgen for blå havvind-avtale

NTB Innenriks

– Vi får håpe at Høyre i regjering denne gangen følger opp det Høyre på Stortinget ønsker. Det er tredje gang Høyre stemmer for et pilotanlegg for havvind i Stortinget, sier MDGs Per Espen Stoknes.

Han frykter Høyres Lene Westgaard-Halle jubler for tidlig når hun overfor Dagbladet slår fast at en havvind-revolusjon er på trappene.

– Det er veldig bra at Stortinget nå vil åpne ett eller to områder for havvind. Men det blir ingen ekte fornybarsatsing så lenge regjeringen fortsetter med overveldende dominans i petroleumssatsingen. Dette er for lite og for sent, sier Stoknes.

Skjerper ambisjonene

I forbindelse med behandlingen av budsjettinnstillingen fra energi- og miljøkomiteen onsdag gikk Høyre, Frp, Venstre og KrF sammen om å skjerpe ambisjonene for regjeringens havvindsatsing i statsbudsjettet.

– Vi mente at forslaget i statsbudsjettet ikke var offensivt nok, sier Westgaard-Halle til Dagbladet.

Avisen skriver at de fire partiene legger inn et tillegg som slår fast at det skal åpnes ett til to områder for flytende havvindkraft i norske farvann. Det skal også følge med støtte fra Enova, slik at et fullskala pilotanlegg kan komme på plass.

Så fort som mulig

Samme dag som budsjettinnstillingen ble banket i Stortinget, sendte olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) ut en pressemelding som slår fast at ambisjonen er å åpne ett til to områder så snart som mulig.

– Norge har betydelig maritim og petroleumsrettet kompetanse. På sikt vil slik teknologi globalt kunne bidra med mye fornybar energi, og samtidig gi muligheter for økt sysselsetting og industriell utvikling for norske aktører, sier Søviknes.

Flytende vindkraft er en mindre utviklet teknologi enn bunnfaste vindmøller og Søviknes sier regjeringen håper at Norge skal kunne bli et kraftsentrum for slik energi.

Halv kake

Zero-leder Marius Holm mener stortingsflertallet gir en etterlengtet marsjordre til regjeringen, men feirer ikke med mer enn en halv kake.

– De får halve kaka for å åpne for dette slik at bedrifter kan søke. Vi sparer den siste jubelen, og siste delen av kaka, til vi ser at det skjer: At det kommer søknader og at bedriftene har tillit til at dette kan vi få til i Norge, sier Holm til Dagbladet.

SV stemte for forslagene i innstillingen onsdag, men frykter at det hele blir et luftslott.

– Vi hadde mer ambisiøse forslag selv – med støtteordning for vindkraft til havs og et eget demonstrasjonsanlegg – men dette ble stemt ned, sier SV-representant Lars Haltbrekken.

(©NTB)