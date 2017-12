16-åring i varetekt etter knivstikking på Furuset

NTB Innenriks

Politiet har siktet to personer for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Tirsdag ettermiddag besluttet Oslo tingrett å varetektsfengsle den ene av dem, en 16 år gammel gutt, i tre dager med brev- og besøksforbud. Påtalemyndigheten ba om at gutten måtte fengsles i to uker.

16-åringen nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Jan Erik Teigum, til NTB.

Anket

Både påtalemyndigheten og siktede har anket kjennelsen om varetektsfengsling.

– Han mener at han ikke skal bli utsatt for ytterligere bruk av tvangsmidler, sier Teigum, som peker på at det generelt er en forhøyet terskel når det gjelder varetektsfengsling av 16-åringer.

Retten mener imidlertid at det er fare for bevisforspillelse, og at 16-åringen kan samordne sin forklaring med forklaringene til brødrene sine.

Den andre som er siktet i saken, skal være i 18-årsalderen. Det har foreløpig ikke lykkes NTB å komme i kontakt med hans forsvarer.

Knivstikkingen skjedde utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter ved 21-tiden mandag kveld. Offeret ble knivstukket flere ganger, men var tirsdag utenfor livsfare.

I alt ble fire personer pågrepet etter hendelsen, men to av dem ble løslatt etter avhør. Alle fire er kjent av politiet fra før.

Flere episoder

Også tirsdag måtte en ung mann kjøres til legevakten etter at flere tenåringer barket sammen på Furuset. Mannen ble ikke alvorlig skadd.

Politiet undersøker nå om det er noen sammenheng mellom de to episodene, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Teigum sier at han ikke vet om det er snakk om et gjengoppgjør eller lignende.

– Jeg har ingen grunn til å tro at det er noen sammenheng mellom det min klient er siktet for og andre episoder, sier han.

