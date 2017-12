Utelivspoliti: Mindre fyll på julebordene

NTB Innenriks

Politilederen sier til P4 at han tror den norske drikkekulturen beveger seg i en mer sivilisert retning.

– Vi ser at flere velger andre måter å runde av året på, for eksempel med julelunsj eller utenlandsreiser, sier han.

– Jeg tror det rett og slett er blitt utrendy og drikke seg drita full. Dette ser ut til å gå i riktig retning.

Johnsen har inntrykk av at nordmenn drikker oftere enn før, men mindre, og at det ikke er like vanlig å ha kun en heftig fest i helgen.

– Det er også strengere regler på utestedene. Det er ikke greit å være overstadig beruset, eller å bryte husreglene. Da får det konsekvenser og man blir kastet ut. Jeg tror folk endrer atferd når de ser at oppførselen deres ikke er akseptert, sier Johnsen til radiokanalen.

De siste tallene over alkoholomsetningen i Norge viser at nordmenn drakk 1,6 prosent mindre alkohol i årets første ni måneder enn i samme periode i fjor. Både omsetningen av brennevin, vin, øl og rusbrus går ned, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble publisert fredag. Grensehandel og taxfreehandel er ikke del av statistikken.

