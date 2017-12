Tungvekterne løftet børsen

NTB Innenriks

Statoil-aksjen var nok en gang mest omsatt på Oslo Børs og løftet seg solide 2,67 prosent. Mens Yara falt 1,84 prosent og DNO hele 3,80 prosent, hadde alle de øvrige aksjene blant de ti mest omsatte en positiv utvikling. Marine Harvest steg 0,36 prosent, mens Telenor var opp 0,50 og Norsk Hydro 0,45 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var det også oppgang tirsdag. Mens DAX 30-indeksen i Frankfurt steg marginale 0,05 prosent, steg både CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London begge 0,33 prosent.

Oljeprisen fortsatte å stige utover dagen, men falt noe på tampen. Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,52 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 57,60 dollar fatet.

