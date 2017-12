NTB Innenriks

Like før klokka 16 var toget fjernet, men først drøye to timer senere kunne Bane Nor melde at trafikken endelig var åpnet for togtrafikk. Kontaktledningen måtte sjekkes for eventuelle skader før trafikken kunne gå i gang igjen.

– Det er fortsatt noen innstillinger. Forsinkelser må påregnes utover kvelden, opplyser Bane Nor.

Annethvert lokaltog mellom Asker og Lillestrøm og alle lokaltog mellom Asker og Skøyen ble innstilt.

