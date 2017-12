NTB Innenriks

Det var et flytog som sto fast i Romeriksporten, melder Nettavisen. Like før klokka 16 meldte Bane Nor at toget var fjernet, men at tunnelen fortsatt var stengt. Kontaktledningen må sjekkes for eventuelle skader før trafikken kan gå i gang igjen.

NSB opplyser om at reisende må regne med forsinkelser. Annethvert lokaltog L1 mellom Asker og Lillestrøm, og alle lokaltog L14 mellom Asker og Skøyen, er innstilt.

