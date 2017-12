Riksrevisjonen krever at Høie tar grep om Vinmonopolet

NTB Innenriks

– Det er et viktig prinsipp at den formelle eierstyringen skjer gjennom generalforsamling eller foretaksmøte, blant annet for å sikre en forutsigbar og dokumenterbar eierstyring, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I statlige foretak består generalforsamlingen eller foretaksmøte ofte av statsråden som har ansvar for selskapet.

Vinmonopolet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Ifølge Riksrevisjonens rapport har det blitt etablert en «ulovfestet» praksis der selskapet må forholde seg til ansatte i departementet. Bedriftsforsamlingen påpekte for tre år siden at styringen var uklar og etterlyste ryddigere forhold. Riksrevisjonen er kritisk til at departementet ennå ikke er fulgt opp dette.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han tar Riksrevisjonens merknad på alvor og følger opp for å forbedre styringen av Vinmonopolet.

– Vi arbeider nå med å revidere vinmonopolloven og ser at det er behov for å modernisere hele loven. Dette har derfor tatt lengre tid enn først antatt. Jeg vil snart komme tilbake med en konkret tidsplan for videre, sier Høie.

(©NTB)