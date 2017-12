Opprop mot trakassering i danseyrket

NTB Innenriks

Oppropet, som har fått emneknaggen #nårdansenstopper, er gjengitt i Aftenposten.

Kun én av ti norske dansere har fast ansettelse. Danser Kristina Søetorp Wallace tror den løse tilknytningen mange har til arbeidslivet, kan være en av grunnene til at seksuell trakassering er et utbredt problem.

– Man er sårbar når man går på korte kontrakter. Flertallet er frilansere. Det gjør det vanskelig å si fra, sier hun til Aftenposten.

Dansernes opprop følger flere andre deler av kultur-, arbeids- og samfunnsliv i å fortelle om overgrep og trakassering, i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

#Metoo-kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at omkring 40 kvinner sto fram og fortalte at de var blitt utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

