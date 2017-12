NSB vant anbud i Sverige

NTB Innenriks

NSB opplyser at de ikke hadde laveste pris, men at de vant på kvalitet i anbudet om strekningen Krösatågen. I en tid hvor regjeringen har bestemt seg for å privatisere togdriften i Norge, smaker det ekstra godt for NSB å vinne anbudet.

– At vi nå blir tildelt kontrakten betyr at vi er konkurransedyktige. Det er spesielt gledelig at det er nettopp på høy kvalitet at vi vinner dette anbudet. Det er en viktig erfaring for oss når nå vi skal konkurrere om de norske toganbudene, sier konserndirektør Arne Fosen i NSB persontog.

I framtiden skal NSB konkurrere med andre togoperatører om alle togstrekninger i Norge. Først ut er Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Vinneren av anbudet blir klart i juni 2018.

