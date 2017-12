Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt sovende kvinne

NTB Innenriks

Dommen falt i Senja tingrett torsdag i forrige uke. I retten forklarte mannen at kvinnen «var med på det» da hun etter en stund våknet. Kvinnen forklarte på sin side at hun ikke husket noe av det som hadde skjedd, men at hun våknet opp med en lapp i BH-en der mannen hadde skrevet «har det på film», skriver Nordlys.

Både tiltalte og fornærmede har i flere år vært del av et rusmiljø på Finnsnes i Troms. Begges forklaringer bærer også preg av at de var ruset den aktuelle natten 3. mai i fjor.

I tingretten kom det fram at tiltalte og fornærmede hadde seksuell omgang noen timer senere samme dag, og tingretten utelukker heller ikke at de hadde frivillig seksuell omgang tidligere samme natt.

– Som retten allerede har vært inne på, innebærer imidlertid ikke et samtykke til samleie i våken tilstand at fornærmede også har samtykket til samleie i bevisstløs tilstand. Det har heller ikke betydning for samtykkevurderingen at fornærmede og tiltalte hadde frivillig seksuell omgang noen timer senere samme dag, skriver tingrettsdommer Henrik W. Smiseth i dommen.

Mannen ble også dømt for å ha slått en mann gjentatte ganger, dunket hodet til en kvinne flere ganger i en vegg og deretter sparket henne i ansiktet og for trusler mot en mann. Han ble også dømt til å betale den fornærmede kvinnen 160.000 kroner i oppreisningserstatning.

