Ingen medlemsflukt fra Venstre etter regjeringssamtaler

Riktignok har rundt 100 medlemmer meldt seg ut i protest over at partiet er villige til å sitte i en regjeringen med Fremskrittspartiet, men samtidig har partiet fått det samme antall nye medlemmer, slik at situasjonen er nærmest status quo.

– Akkurat nå er det omtrent hundre som har meldt seg inn og like mange som har meldt seg ut, bekrefter partiets kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær overfor Minerva. Han understreker at tallene er omtrentlige.

Flere medier har meldt om den rene masseflukten fra partiet, og flere tillitsvalgte har sagt at de vil melde seg ut. Selv mener nestleder Ola Elvestuen at situasjonen ikke er så dramatisk.

– Det jeg har fått av tilbakemeldinger har vært positivt eller avventende. Det er mange som er nysgjerrige på hva vi klarer å få til, sier han.

Beslutningen om å forhandle om regjeringssamarbeidet ble tatt av et flertall i landsstyret, men en tredel, blant annet tidligere leder Odd Einar Dørum og nestleder Terje Breivik, stemte mot.

