Hagen-prosessen må føre til nye regler, mener Raja

– Jeg håper vi har lært noe av de rundene vi har hatt i høst om valget av medlemmer til Nobelkomiteen. Noe av lærdommen må være at fredsprisen tilhører verden – ikke bare Norge. Og i hvert fall ikke at partienes størrelse gir en nærmest ultimativ rett til å få en person inn i Nobelkomiteen, mener Raja.

Når presidentskapet møtes over nyttår, tar Venstre-politikeren med seg et forslag som tar sikte på å løsrive prosessen med å utnevne nye medlemmer til Nobelkomiteen fra de øvrige forhandlingene på Stortinget om ulike posisjoner og verv.

Punktum for Hagen

Stortingsflertallet satte fredag før helgen punktum for høstens Nobel-drama ved å stemme ned den tidligere Frp-formannen Carl I. Hagens drøm om å sitte i Nobelkomiteen. Flertallet viste til et hastevedtak tre dager tidligere der man knesatte prinsippet om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter – som Hagen – ikke kan velges.

– Ofte har lang og tro tjeneste vært et avgjørende kriterium når partiene har oppnevnt sine kandidater. Vedkommende skal liksom få dette vervet som en ære på slutten av en lang politisk karriere. Da er vi på helt feil spor. Det er jo det å få prisen som skal være en ære, ikke å sitte i komiteen, argumenterer Raja.

Forslag og valg

Raja sier at det er flere måter å legge opp prosessen med å velge nye medlemmer til Nobelkomiteen. Allerede i dag er utnevnelse til for eksempel sivilombudsmann og ombudsmann for Forsvaret løsrevet fra det Raja omtaler som «kjøttvekta på Stortinget».

– Jeg ser for meg at partiene har forslagsrett og at presidentskapet innstiller etter en overveid helhetsvurdering. Stortinget skal fortsatt velge, men kompetanse må være avgjørende, ikke lang og tro tjeneste, sier Raja.

Ut av pølseboden

Han ser for seg at det er gode kandidater både blant tidligere politikere, men også forskere og andre fagfolk, mediene og ellers fra sivilsamfunnet.

– Spørsmålet må være «hva kan denne personen tilføre Nobelkomiteen av kompetanse». Så løfter vi det ut av kjøttvektas klør og inn i presidentskapet. All annen norsk politikk kan være litt sånn som pølser blir til, men Nobelkomiteen er vårt ansikt utad. Dette må ut av pølseboden, slår visepresident Raja fast.

