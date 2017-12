Forsvaret viste fram kampflyene

NTB Innenriks

– Dette er viktig trening for oss, sier oberstløytnant Ivar Magne Stene, sjef for 338 skvadronen ved Ørland flystasjon.

På forhånd opplyste Forsvaret at flyene i løpet av dagen trolig ville være synlig så langt nord som Bodø på morgenkvisten, og senere over Oslo, Bergen og Ålesund. Rundt klokka 13.30 var de framme i Oslo, og fløy over Akershus festning.

– Dette er svært kompleks trening der vi må være på tå hev hele tiden. I formasjonen er det viktig for piloten å passe på både de andre flyene og kunne avpasse seg, samtidig som man skal ha fokus på treningsoppdraget. Samtidig ser jo det veldig pent ut for de på bakken, sier Stene.

