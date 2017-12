Forsøk på ungdomsskole viste at trynefaktor ikke hadde innvirkning

NTB Innenriks

Etter at Elevorganisasjonen gjorde en undersøkelse som viste at seks av ti elever mente at trynefaktor påvirket hvilken karakter de fikk, innførte Bærum kommune anonym retting på to ungdomsskoler, skriver Budstikka.

60 niendeklassinger på Bjørnegård og Østerås skole var med på å teste hvordan norskprøvene deres ble vurdert av to ulike lærere, der den ene kjente identiteten til eleven mens den andre ikke gjorde det.

Prosjektet viste at karakterene i svært liten grad ble annerledes med anonym retting. I den grad det er forskjell, ser lærere ut til å være mer positivt innstilt når de vurderer elever de kjenner.

Spørreundersøkelser som ble gjennomført blant elevene viser at flertallet av elevene har meldt tilbake at de foretrekker ikke-anonym vurdering.

