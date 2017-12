Evakuerte etter jordras på Osterøy flytter trolig ikke hjem før neste år

NTB Innenriks

Fembarnsmoren Kristine Anette Andersen (38) døde da raset braste inn i boligen hennes. I etterkant av raset ble familien hennes og fem personer fra tre andre boenheter evakuert.

Østerøy kommune har engasjert et rådgivingsfirma for å kartlegge rasfaren i hele det evakuerte området, ifølge Bergensavisen. Ordfører Jarle Skeidsvoll antar at arbeidet vil ta flere uker, og at det dermed ikke blir aktuelt å flytte inn i noen av de fire boligene før nyttår.

– Geologene vurderer området som stabilt akkurat nå, men risikoen vil endre seg ved økt nedbør. De evakuerte har fått hente personlige eiendeler, og de kan bosette seg i husene sine dersom de vil, men vårt råd er å hente ting og avvente situasjonen. Ingen av de evakuerte har ønsket å flytte tilbake nå, sier ordføreren.

