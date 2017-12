Bank kutter boligrenten med 0,2 prosentpoeng

NTB Innenriks

Tidligere var bankens laveste rente 2,35 prosent. Bankens bunnrente gjelder for et nytt låneprodukt der kravet er minimum 2 millioner kroner i lån og egenkapital innenfor 25 prosent av kjøpesummen.

– I BN Bank har vi de siste årene kuttet boliglånsrenta før mange konkurrenter, og gjerne også før Norges Bank. Nå kutter vi igjen renta på vårt beste boliglånstilbud, og kan tilby en veldig god rente. Det er jeg stolt av, sier BN Bank-sjef Gunnar Hovland.

Torsdag legger sentralbanksjef Øystein Olsen fram Norges Banks rentebeslutning. Det er ventet at hovedstyret lar den rekordlave styringsrenten på 0,5 prosent være uendret. Renten har ligget på 0,5 prosent siden mars 2016.

Spørsmålet er om det kommer noen nye signaler for fremtidsutsiktene når Norges Bank samtidig legger fram pengepolitisk rapport. Analytikerne i DNB Markets mener at det meste taler for at det ikke blir noen renteheving før i september 2019.

Det samme mener økonomene i Statistisk sentralbyrå (SSB) som i slutten av november la fram sin siste rapport om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2020. SSB ser for seg moderat oppgang i boligprisene fra 2019 og ser det som sannsynlig at Norges Bank hever renta først godt ut i 2019, og at den deretter vil stige gradvis.

