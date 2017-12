Solberg forsvarer at hun ikke klappet under Nobelforedraget

NTB Innenriks

Statsministeren møtte representanter for Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen (ICAN) til et møte i regjeringens representasjonsbolig mandag morgen.

Sammen med ICAN-leder Beatrice Fihn møtte hun norsk og internasjonal presse etter frokostmøtet og fikk nok en gang spørsmål om sin reaksjon på Nobelforedraget i Oslo rådhus, der Solberg unnlot å klappe under deler av samtalen.

Mens ICAN-leder Fihn sa at hun ikke hadde lagt merke til dette, men tvert imot følte at hun hadde blitt møtt med varme fra salen, pekte Solberg på at det kun var under de to punktene regjeringen ikke er enig i, at hun unnlot å klappe.

-Ærlig måte

– Jeg applauderte mye, men ikke på to av punktene under hennes tale. Det var under de to punktene hvor vi ikke er enige. Jeg mener at det ikke er riktig å applaudere spontant hele tiden under en tale, for det betyr at du er helt enig. Jeg synes derfor at det var en ærlig måte å gjøre dette på, sa Solberg.

Hun understreket at Norge deler synet og målet om en atomvåpenfri verden, men har forskjellige synspunkter på hvordan dette kan løses, og at dette er et langsiktig mål som er avhengig av samarbeid mellom atommakter og de landene som ikke har atomvåpen.

Norge støtter ikke ICANs krav om at alle land må slutte seg til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, ettersom regjeringens syn er at atomnedrustning må komme som følge av gjensidige avtaler mellom landene som har slike våpen.

– Gir inntrykk

Statsministeren sa at de hadde hatt et godt møte og en nyttig diskusjon rundt temaet, til tross for uenigheten. Hun kom også inn på at situasjonen i Nord-Korea gir kampen mot atomvåpen ny aktualitet, og at Norge som Nato-medlem ikke kan slutte seg til en traktat som vil svekke alliansen.

På spørsmål fra en japansk journalist om hva hun tenker etter å ha hørt overlevende fra Nagasaki og Hiroshima fortelle om sine opplevelser, la ikke Solberg skjul på at fortellingene gjør inntrykk.

– Å høre overlevende fortelle er alltid dypt urovekkende og viser hvorfor vi må jobbe videre. Det vi er uenige om, er hvordan vi skal jobbe med dette framover, understreket statsministeren.

Fortsette press mot Norge

Beatrice Fihn la vekt på at Norge har en lederrolle i arbeidet mot atomvåpen og er en humanitær stormakt.

– Vi har alltid jobbet tett med norske myndigheter siden Norge våren 2013 arrangerte Oslo-konferansen om humanitære konsekvenser av kjernevåpen, og ser fram til å kunne jobbe videre sammen mot målet om en atomvåpenfri verden, sa Fihn og avsluttet med et stikk til Solberg ved å love at ICAN vil fortsette å presse på for å få Norge til å godkjenne FN-traktaten.

Senere på dagen skal ICANs representanter til Stortinget og møte blant annet stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen. Deretter går det slag i slag med åpning av utstilling på Nobels Fredssenter og konsert på kvelden.

