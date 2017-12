Over 2.000 flere årsverk i politiet de siste fire årene

NTB Innenriks

Tallene kommer fram i Politidirektoratets rapport for november. 1.300 av de 2.250 nye årsverkene i politiet siste årene er folk som har politiutdannelse, opplyser regjeringen.

– Økt bemanning er avgjørende for å sikre at politiet kan levere gode tjenester, målet er at vi i løpet av 2020 vil ha to polititjenestemenn per 1.000 innbyggere på nasjonalt nivå. Det målet vil vi nå, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en pressemelding.

I dag er politidekningen på 1,89 per tusen innbyggere i Norge.

