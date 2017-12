NTB Innenriks

Nordre Follo kommune vil ha 53.000 innbyggere, jevnt fordelt mellom Ski og Oppegård. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer.

– Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye kommunene. Nå er de formelle rammene på plass for det videre arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sammenslåingen av de to kommunene var et av elleve tilfeller av tvang da kommunereformen ble banket gjennom på Stortinget i juni.

