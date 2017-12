Norwegian-passasjerer trakk klagene sine

NTB Innenriks

Pilotmangel i sommer førte til at flere av Norwegians flyavganger ble innstilt. Hundrevis av passasjerer ble rammet av innstillingene, og om la hundre av dem klaget Norwegian inn for Transportklagenemnda. Nå har alle imidlertid trukket klagene sine, melder P4.

– Det er veldig bra at Norwegian har kommet til enighet med forbrukerne, men en kan stille spørsmål ved hvorfor Norwegian ikke gjorde dette med en gang i stedet for å kaste bort tid på nemnda, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Flesland kritiserer Norwegian for manglende planlegging med store forsinkelser som konsekvens. Hun trekker fram at det er andre på året på rad at familier fikk ferien ødelagt på grunn av forsinkelser og mener det har vært unødvendig av Norwegian å fremme klagene for nemnda.

– De må betale erstatning med en gang, det er ikke nødvendig å gå til nemnda. Forbrukerrådet har vært svært kritisk til at selskapet ikke er flinke nok til å gi informasjon om rettighetene og følge de rettighetene, så her har Norwegian et forbedringspotensial, sier Flesland.

Norwegian sier at alle som har hatt krav på erstatning etter sommerens problemer, nå har fått det. Selskapet svarer på kritikken med at mange av klagene i sommer var komplekse og at det derfor har tatt tid å behandle dem.

– Det gjorde at vi ved et antall saker valgte å komme fram til en løsning direkte med passasjerene etter en ny vurdering, skriver flyselskapet til P4.

(©NTB)